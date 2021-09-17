Представник Кабміну у ВР Мельничук потрапив до лікарні через COVID-19: його стан задовільний
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді і керівник секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук потрапив до лікарні через COVID-19. Наразі його стан стабільний. Про це журналісту УНН повідомив перший заступник голови парламентської фракції “СН” Олександр Корнієнко.
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“Тарас Мельничук, за нашою інформацією, дійсно перебуває у лікарні із COVID-19, його стан стабільний і задовільний. Він не в реанімації, лікування йде згідно з протоколом”, - наголосив Корнієнко.
Деталі
Раніше ЗМІ повідомляли, що керівник Секретаріату потрапив до реанімації через хворобу на коронавірус. Зокрема, про це в ході брифінгу перед засіданням Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомляв голова фракції "СН" в ВР Давид Арахамія.
Нагадаємо
Кабінет міністрів призначив Тараса Мельничука представником у Верховній Раді 16 червня 2021 року. Зокрема, він також є керівником секретаріату фракції “Слуги народу” з 2019 року.