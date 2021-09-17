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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 122859 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 137883 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117131 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115052 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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Эксклюзив
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Представитель Кабмина в ВР Мельничук попал в больницу из-за COVID-19: его состояние удовлетворительное

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук попал в больницу из-за COVID-19. Сейчас его состояние стабильное. Об этом журналисту УНН сообщил первый заместитель председателя парламентской фракции "СН" Александр Корниенко.

Цитата

"Тарас Мельничук, по нашей информации, действительно находится в больнице с COVID-19, его состояние стабильное и удовлетворительное. Он не в реанимации, лечение идет по протоколу", - отметил Корниенко.

Детали

Ранее СМИ сообщали, что руководитель Секретариата попал в реанимацию из-за коронавируса. В частности, об этом в ходе брифинга перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщал председатель фракции "СН" в ВР Давид Арахамия.

Напомним

Кабинет министров назначил Тараса Мельничука представителем в Верховной Раде 16 июня 2021 года. В частности, он также является руководителем секретариата фракции "Слуги народа" с 2019 года.

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