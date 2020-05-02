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Правосуддя за смерті та вбивства в Одесі у травні 2014 року досі залишається примарним – ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. За шість років після трагічних подій в Одесі, які забрали життя 48 людей, жодна особа не була покарана. Про це заявила Матільда Богнер, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

Правосуддя за смерті та вбивства в Одесі у травні 2014 року досі залишається примарним – ООН

"2 травня відзначається шоста річниця насильства в Одесі, яке забрало життя 48 людей, однак жодна особа так і не була притягнена до відповідальності за 48 вбивств та смертей. Останні шість років сім’ї жертв борються за справедливість за смерть своїх близьких. Всі ці шість років правосуддя залишається примарним", – зазначила вона.

Як раніше повідомлялося в УНН, українська влада має забезпечити притягнення до відповідальності винних у трагічних подіях 2 травня в Одесі, під час яких загинуло 48 людей.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали в центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.

Згодом антимайданівців відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок. Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинуло 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою.

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