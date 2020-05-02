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Правосудие за смерти и убийства в Одессе в мае 2014 до сих пор остается призрачным - ООН

Киев • УНН

 • 15533 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. За шесть лет после трагических событий в Одессе, которые унесли жизни 48 человек, ни одно лицо не было наказано. Об этом заявила Матильда Богнер, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает УНН.

Правосудие за смерти и убийства в Одессе в мае 2014 до сих пор остается призрачным - ООН

"2 мая отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, однако ни один человек так и не был привлечен к ответственности за 48 убийств и смертей. Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным", - отметила она.

Как ранее сообщалось в УНН, украинские власти должны обеспечить привлечение к ответственности виновных к трагическим событиям 2 мая в Одессе, во время которых погибли 48 человек.

Напомним, 2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздавались выстрелы, тогда погибло несколько человек.

Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили до Куликового поля, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью. С тех пор ни один человек так и не был привлечен к ответственности.

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