Правоохоронці затримали жителів Вінниччини, що закатували односельця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліцейські затримали двох чоловіків, які закатували 53-річного односельця на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Встановлено, що нетверезі зловмисники ввечері 24 жовтня прийшли до будинку 53-річного потерпілого з’ясувати стосунки. Через непорозуміння між ними виникла бійка, в ході якої зловмисники побили господаря та його знайомого. Коли гість втік, правопорушники продовжили розправу над своєю жертвою та почали прикладати до його тіла ввімкнений кип’ятильник. Непритомного чоловіка на порозі його ж будинку виявила сусідка та викликала швидку. Медики констатували в потерпілого закриту черепно-мозкову травму та численні опіки тіла. Не приходячи до свідомості, він через декілька тижнів помер у лікарні.
Як розповів начальник Немирівського відділу поліції Олександр Король, за фактом нанесення тілесних ушкоджень поліцейські відкрили кримінальне провадження. Особи, причетні до скоєння правопорушення, були встановлені та затримані. Ними виявились двоє односельців потерпілого. Молодший зі зловмисників раніше притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі та насильницькі злочини.
Правопорушникам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Чоловікам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.