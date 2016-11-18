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15 марта, 19:03 • 108444 просмотра

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Правоохранители задержали жителей Винницкой области, которые замучили односельчанина

Правоохранители задержали жителей Винницкой области, которые замучили односельчанина

Киев • УНН

 • 9275 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полицейские задержали двух мужчин, которые замучили 53-летнего односельчанина Винницкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

Установлено, что нетрезвые злоумышленники вечером 24 октября пришли в дом 53-летнего потерпевшего выяснить отношения. По недоразумению между ними возникла драка, в ходе которой злоумышленники избили хозяина и его знакомого. Когда гость убежал, правонарушители продолжили расправу над своей жертвой и начали прикладывать к его телу включенный кипятильник. Без сознания на пороге его дома обнаружила соседка и вызвала скорую. Медики констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ожоги тела. Не приходя в сознание, он через несколько недель умер в больнице.

Как рассказал начальник Немировского отдела полиции Александр Король, по факту нанесения телесных повреждений полицейские открыли уголовное производство. Лица, причастные к совершению правонарушения, были установлены и задержаны. Ими оказались двое односельчан потерпевшего. Младший из злоумышленников ранее привлекался к уголовной ответственности за корыстные и насильственные преступления.

Правонарушителям объявили о подозрении в совершении правонарушения по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Мужчинам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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