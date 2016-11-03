Правоохоронці затримали жінку, яка "замінувала" пенсійний фонд на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці затримали жінку, яка повідомляла про замінування пенсійного фонду на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Сьогодні о 9.30 до поліції надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка розповіла, що будівля пенсійного фонду замінована.
На місце події негайно виїхала слідчо - оперативна група, яка провела ретельне обстеження будівлі. Вибуховий пристрій поліцейські не виявили.
Правоохоронці затримали інформаторку, яка виявилась 58-річною жителькою Іловайська, яка зараз проживає у В.Новоселці. Жінка зізналась у скоєному і пояснила, що в неї стався конфлікт з співробітниками установи і вона вирішила помститися їм.
Щодо жінки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.
Псевдомінеру загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.