Правоохранители задержали женщину, которая "заминировала" пенсионный фонд в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители задержали женщину, которая сообщала о заминировании пенсионного фонда в Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Сегодня в 9.30 в полицию поступило сообщение от неизвестной женщины, которая рассказала, что здание пенсионного фонда заминировано.
На место происшествия немедленно выехала следственно - оперативная группа, которая провела тщательное обследование здания. Взрывное устройство полицейские не обнаружили.
Правоохранители задержали информаторку, которая оказалась 58-летней жительницей Иловайска, которая сейчас проживает в В.Новоселцы. Женщина призналась в содеянном и пояснила, что у нее произошел конфликт с сотрудниками учреждения и она решила отомстить им.
В отношении женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.
Псевдоминеру грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.