Правоохоронці затримали групу викрадачів людини, серед яких колишній працівник ГРУ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Нацполіція по "гарячих слідах" затримали групу викрадачів людини, серед яких колишній працівник ГРУ РФ. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Вадим Троян, передає УНН.
"Щойно по гарячих слідах затримали групу викрадачів людини. Сьогодні зранку злочинці, переодягнуті у форму працівників Служби безпеки України, викрали директора будівельної компанії та вимагали за нього 500 000 тис. дол. викупу. Потерпілого катували та вдягли на голову поліетиленовий пакет.
Наймолодшому зловмиснику лише 20 років. Інший член банди — колишній працівник ГРУ РФ, служив у “гарячих” точках. У затриманих вилучено автоматичну зброю. Під час операції ніхто не постраждав", - повідомив В.Троян.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала жінку, яка займалася викраденням людей.