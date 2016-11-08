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15 марта, 19:03 • 113008 просмотра

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15 марта, 13:44 • 160229 просмотра

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Правоохранители задержали группу похитителей человека, среди которых бывший сотрудник ГРУ РФ

Правоохранители задержали группу похитителей человека, среди которых бывший сотрудник ГРУ РФ

Киев • УНН

 • 10818 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Нацполиция по "горячим следам" задержали группу похитителей человека, среди которых бывший сотрудник ГРУ РФ. Об этом на своей странице Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вадим Троян, передает УНН.

"Только что по горячим следам задержали группу похитителей человека. Сегодня утром преступники, переодетые в форму сотрудников Службы безопасности Украины, похитили директора строительной компании и требовали за него 500 тыс. долл. выкупа. Пострадавшего пытали и надели на голову полиэтиленовый пакет.

Самому молодому злоумышленнику всего 20 лет. Другой член банды - бывший работник ГРУ РФ, служил в "горячих" точках. У задержанных изъяли автоматическое оружие. Во время операции никто не пострадал", - сообщил В.Троян.

Как сообщал УНН, СБУ задержала женщину, которая занималась похищением людей.

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