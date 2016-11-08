Правоохранители задержали группу похитителей человека, среди которых бывший сотрудник ГРУ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Нацполиция по "горячим следам" задержали группу похитителей человека, среди которых бывший сотрудник ГРУ РФ. Об этом на своей странице Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вадим Троян, передает УНН.
"Только что по горячим следам задержали группу похитителей человека. Сегодня утром преступники, переодетые в форму сотрудников Службы безопасности Украины, похитили директора строительной компании и требовали за него 500 тыс. долл. выкупа. Пострадавшего пытали и надели на голову полиэтиленовый пакет.
Самому молодому злоумышленнику всего 20 лет. Другой член банды - бывший работник ГРУ РФ, служил в "горячих" точках. У задержанных изъяли автоматическое оружие. Во время операции никто не пострадал", - сообщил В.Троян.
Как сообщал УНН, СБУ задержала женщину, которая занималась похищением людей.