Правоохранители задержали группу похитителей человека, среди которых бывший сотрудник ГРУ РФ

"Только что по горячим следам задержали группу похитителей человека. Сегодня утром преступники, переодетые в форму сотрудников Службы безопасности Украины, похитили директора строительной компании и требовали за него 500 тыс. долл. выкупа. Пострадавшего пытали и надели на голову полиэтиленовый пакет.

Самому молодому злоумышленнику всего 20 лет. Другой член банды - бывший работник ГРУ РФ, служил в "горячих" точках. У задержанных изъяли автоматическое оружие. Во время операции никто не пострадал", - сообщил В.Троян.

Как сообщал УНН, СБУ задержала женщину, которая занималась похищением людей.