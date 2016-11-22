Правоохоронці встановили причетних до нападу на заступника голови Херсонської облради

Як повідомлялось раніше, ввечері 10 листопада до чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи спричинили тяжкі тілесні ушкодження першому заступникові голови Херсонської обласної ради та заволоділи його майном. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України “Розбій”.

За вказівкою керівника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артура Мєрікова, в Херсонському відділі поліції була створена окрема робоча група з числа найдосвідченіших працівників слідства та карного розшуку.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, хто може бути причетний до скоєння нападу. Наразі поліцейські встановлюють мотиви скоєння кримінального правопорушення та чи мало воно замовний характер. Триває проведення всіх необхідних слідчих дій.

Нагадаємо, рух “Громада Херсона” взяла на себе відповідальність за напад на Василя Зеленчука і підпал квартири мера Володимира Миколаєнка.