Правоохранители установили причастных к нападению на заместителя председателя Херсонского облсовета
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Херсоне полиция расследует разбойное нападение на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУ НП области.
Как сообщалось ранее, вечером 10 ноября в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица нанесли тяжкие телесные повреждения первому заместителю председателя Херсонского областного совета и завладели его имуществом. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины "Разбой".
По указанию руководителя Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артура Мерикова, в Херсонском отделе полиции была создана отдельная рабочая группа из числа опытных работников следствия и уголовного розыска.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, кто может быть причастен к совершению нападения. Сейчас полицейские устанавливают мотивы совершения уголовного преступления и имело ли оно заказной характер. Продолжается проведение всех необходимых следственных действий.
Напомним, движение "Общество Херсона" взяло на себя ответственность за нападение на Василия Зеленчука и поджог квартиры мэра Владимира Николаенко.