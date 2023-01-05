Правоохоронці встановили особи росіян, які розстріляли 10 автомобілів на Житомирській трасі

Повідомляється, що під час повномасштабного вторгнення одними із перших на територію України з білорусі зайшли дві батальйонні тактичні групи зі складу 5-ї окремої танкової бригади рф. Окупанти рухалися в напрямку Києва. 3 березня вони вийшли на житомирську трасу. Одна батальйонна тактична група зайняла позицію у селі Березівка, друга - на заправці, біля села Мила.

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«Саме друга батальйонно-тактична група вчинила найбільше розстрілів та вбивств на Житомирській трасі. Російські танки розмістилися за заправкою, біля неї та навпроти неї, а відтак перекрили рух в обох напрямках. Наступного дня, 4 березня, загарбники розстріляли п’ять автомобілів. Тоді загинуло сім українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення», - розповів начальник слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Олександр Климовський.

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За його словами, першими під обстріл потрапили два автомобілі: в одному перебувало подружжя, яке дивом вижило. В другій автівці їхала сім’я з маленькою дитиною. Їм вдалося під вогнем проїхати набагато далі, ніж автомобіль, який їхав попереду, тому окупанти влаштували справжнє полювання та почали вести по автівці щільний вогонь.

Климовський розповів, що у результаті дворічна дівчинка та її батько отримали вогнепальні поранення, а матір загинула. Важкопоранений батько на руках із донечкою пройшов пішки доволі велику відстань. Їх підвіз до найближчого українського блокпоста водій, який проїжджав неподалік. Там потерпілим надали медичну допомогу.

Климовський зазначив, що 7 березня окупанти обстріляли колону з 14-15 транспортних засобів. Під вогнем опинилися перші три автомобілі.

У ході досудового слідства встановлено, що російські військові – з 4 по 25 березня – розстріляли 10 транспортних засобів. У результаті 13 людей загинули, шестеро - отримали поранення.

«І це ми говоримо лише про тих людей, які рухалися на автомобілях. Ми вже маємо також докази вбивства мирного населення у прилеглих населених пунктах, а також тих, хто намагався пройти пішки повз їхні бойові позиції», - сказав Климовський.

Климовський повідомив, що наразі слідчі Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополь, співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави за підтримки оперативних служб Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановили більшу частину особового складу 5-ї окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії східного військового округу збройних сил російської федерації.

«Також оголошено про підозру командиру батальйону 5ОТБр, який керував розстрілом автоколони цивільних людей на житомирській трасі. Крім того, зібрані докази причетності до розстрілів інших військовослужбовців російської федерації. Оперативники та слідчі ідентифікували та створили базу фотографій 400 окупантів, які брали активну участь у бойових діях та вчиняли воєнні злочини на Київщині», - розповів Климовський.