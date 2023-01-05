Правоохранители установили личности россиян, расстрелявших 10 автомобилей на Житомирской трассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Правоохранители идентифицировали российских военных, расстрелявших 10 гражданских автомобилей на Житомирской трассе в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
Сообщается, что во время полномасштабного вторжения одними из первых на территорию Украины из беларуси вошли две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады россии. Оккупанты двигались в направлении Киева. 3 марта они вышли на житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа заняла позицию в селе Березовка, вторая — на заправке, возле села Мила.
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“Именно вторая батальонно-тактическая группа совершила больше всего расстрелов и убийств на Житомирской трассе. Российские танки разместились за заправкой, возле нее и напротив нее, а затем перекрыли движение в обоих направлениях. На следующий день, 4 марта, захватчики расстреляли пять автомобилей. Тогда погибли семь украинцев, еще четверо получили огнестрельные ранения”, — рассказал начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и г. Севастополе Александр Климовский.
Детали
По его словам, первыми под обстрел попали два автомобиля: в одном находились супруги, которые чудом выжили. Во втором автомобиле ехала семья с маленьким ребенком. Им удалось под огнем проехать гораздо дальше, чем ехавший впереди автомобиль, поэтому оккупанты устроили настоящую охоту и начали вести по автомобилю плотный огонь.
Климовский рассказал, что в результате двухлетняя девочка и ее отец получили огнестрельные ранения, а мать погибла. Тяжело раненый отец на руках с дочерью прошел пешком довольно большое расстояние. Их подвез на ближайший украинский блокпоста водитель, проезжавший неподалеку. Там пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Климовский отметил, что 7 марта оккупанты обстреляли колонну из 14-15 транспортных средств. Под огнем оказались первые три автомобиля.
В ходе досудебного следствия установлено, что российские военные — с 4 по 25 марта — расстреляли 10 транспортных средств. В результате 13 человек погибли, шесть — получили ранения.
“И это мы говорим только о тех людях, которые двигались на автомобилях. Мы уже имеем доказательства убийства мирного населения в близлежащих населенных пунктах, а также тех, кто пытался пройти пешком мимо их боевых позиций”, — сказал Климовский.
Климовский сообщил, что в настоящее время следователи Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополь, сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства при поддержке оперативных служб Нацполиции и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора установили большую часть личного состава 5-й отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.
“Также объявлено о подозрении командиру батальона 5ОТБр, руководившему расстрелом автоколонны гражданских людей на Житомирской трассе. Кроме того, собраны доказательства причастности к расстрелу других военнослужащих российской федерации. Оперативники и следователи идентифицировали и создали базу фотографий 400 оккупантов, которые активно участвовали в боевых действиях и совершали военные преступления на Киевщине”, — рассказал Климовский.