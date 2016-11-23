Правоохоронці виявили у водія пістолет на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Правоохоронці виявили у водія пістолет на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Вчора, 22 листопада, правоохоронці зупинили “ВАЗ-21073”, під керуванням 46-річного водія, жителя Чернігівської області на стаціонарному посту поліції “Пісочин”.
Під час візуального огляду в салоні автівки було виявлено предмет, схожий на пістолет ПМ. Ніяких документів водій не надав.
На місце викликали слідчо-оперативну групу Харківського відділу поліції в Харківській області. Автомобіль та водія затримано для подальшої перевірки.