Правоохранители обнаружили у водителя пистолет в Харьковской области

Вчера, 22 ноября, правоохранители остановили "ВАЗ-21073", под управлением 46-летнего водителя, жителя Черниговской области на стационарном посту полиции "Песочин".

Во время визуального осмотра в салоне автомобиля был обнаружен предмет, похожий на пистолет ПМ. Никаких документов водитель не предоставил.

На место вызвали следственно-оперативную группу Харьковского отдела полиции в Харьковской области. Автомобиль и водитель задержаны для дальнейшей проверки.