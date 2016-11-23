Правоохранители обнаружили у водителя пистолет в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили у водителя пистолет в Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Вчера, 22 ноября, правоохранители остановили "ВАЗ-21073", под управлением 46-летнего водителя, жителя Черниговской области на стационарном посту полиции "Песочин".
Во время визуального осмотра в салоне автомобиля был обнаружен предмет, похожий на пистолет ПМ. Никаких документов водитель не предоставил.
На место вызвали следственно-оперативную группу Харьковского отдела полиции в Харьковской области. Автомобиль и водитель задержаны для дальнейшей проверки.