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Правоохоронці виявили канал постачання зброї з АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Правоохоронці виявили та припинено канал постачання з зони АТО вогнепальної зброї, яку планувалося збути на території Київської області та міста Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Правоохоронці виявили канал постачання зброї з АТО

Встановлено, що вказані вибухонебезпечні предмети зберігались в одному з занедбаних приміщень с. Іванки Дніпропетровської області для подальшого збуту.

Під час проведення слідчих дій, правоохоронними органами вилучено 8 автоматів АКМ-7.62, частини до стрілецької зброї та 2 гранатомета ГП-25.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на з’ясування походження зброї, її можливого викрадення з військових підрозділів та встановлення усіх причетних осіб до незаконного її переміщення та збуту.

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