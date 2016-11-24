Правоохоронці виявили канал постачання зброї з АТО

Встановлено, що вказані вибухонебезпечні предмети зберігались в одному з занедбаних приміщень с. Іванки Дніпропетровської області для подальшого збуту.

Під час проведення слідчих дій, правоохоронними органами вилучено 8 автоматів АКМ-7.62, частини до стрілецької зброї та 2 гранатомета ГП-25.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на з’ясування походження зброї, її можливого викрадення з військових підрозділів та встановлення усіх причетних осіб до незаконного її переміщення та збуту.