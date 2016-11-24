Правоохранители обнаружили канал поставки оружия из АТО

Установлено, что указанные взрывоопасные предметы хранились в одном из заброшенных помещений с. Иванки Днепропетровской области для дальнейшего сбыта.

Во время проведения следственных действий, правоохранительными органами изъято 8 автоматов АКМ-7.62, части к стрелковому оружию и 2 гранатомета ГП-25.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на выяснение происхождения оружия, его возможное похищение из военных подразделений и установление всех причастных лиц к незаконному его перемещению и сбыту.