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Правоохоронці викрили схему продажу військової амуніції, викраденої з частини

Правоохоронці викрили схему продажу військової амуніції, викраденої з частини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Правоохоронці виявили протиправну схему продажу майна Збройних Сил України через інтернет. Викрито п’ятьох осіб за фактом привласнення військового майна шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР та Офіс Генпрокуратури.

Деталі

Правопорушники розгорнули свою діяльність у Кам’янець-Подільському Хмельницької області.

За даними слідства, троє цивільних осіб та двоє військовослужбовців викрадали із військової частини амуніцію та за гроші продавали її в інтернеті. Військові викрадали майно, а цивільні його збували.

Серед асортименту були комплекти військової форми, вітрозахисні і маскувальні костюми, взуття, спальні мішки, протигази, прибори нічного бачення та інші речі. На етикетках було вказано «Власність ЗСУ. Не для продажу».

Також фігуранти приймали «замовлення» від громадян та підшукували відповідне військове майно на продаж.

Розрахунок здійснювався за передоплатою на банківські картки, після чого товар надсилався поштою. Отримані гроші ділили між собою.

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31 серпня правоохоронці провели 15 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено банківські картки, засоби зв’язку, записи із «чорною бухгалтерією» та тисячі одиниць військового спорядження.

Остаточна сума завданих державі збитків встановлюватиметься за результатами експертиз.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру, та встановлюються інші можливі учасники вказаної схеми. Крім цього, вивчається потенційна причетність до цієї оборудки керівництва військової частини.

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