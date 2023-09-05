Правоохранители разоблачили схему продажи военной амуниции, похищенной из части

Детали

Правонарушители развернули свою деятельность в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

По данным следствия, трое гражданских лиц и двое военнослужащих похищали из воинской части амуницию и за деньги продавали ее в интернете. Военные похищали имущество, а гражданские его сбывали.

Среди ассортимента были комплекты военной формы, ветрозащитные и маскировочные костюмы, обувь, спальные мешки, противогазы, приборы ночного видения и другие вещи. На этикетках было указано «Собственность ВСУ. Не для продажи».

Также фигуранты принимали «заказы» от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу.

Расчет осуществлялся по предоплате на банковские карты, после чего товар отправлялся по почте. Полученные деньги делили между собой.

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31 августа правоохранители провели 15 обысков, по результатам которых обнаружены и изъяты банковские карты, средства связи, записи с «черной бухгалтерией» и тысячи единиц военного снаряжения.

Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет устанавливаться по результатам экспертиз.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении, и устанавливаются другие возможные участники указанной схемы. Кроме этого, изучается потенциальная причастность к этой сделке руководства воинской части.