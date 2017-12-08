Правоохоронці викрили шістьох "телефонних терористів" у різних регіонах країни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією за останні два тижні викрили шість телефонних терористів у різних регіонах країни, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
За повідомлення прес-служби СБУ, в Одесі правоохоронці затримали двох молодиків, які вигадали історії про “мінування” міського супермаркету та магазину. Також в Одесі оперативники спецслужби встановили та затримали місцевого жителя, який неодноразово погрожував мінуванням супермаркету, спортмайданчика та кавʼярні, розташованих в обласному центрі.
Крім того, у Херсоні правоохоронці викрили аноніма на спробі “мінування” торговельного супермаркету у місті.
Також співробітники СБ України у Кропивницькому встановили та затримали зловмисника, який погрожував влаштувати вибухи на деяких міських інфраструктурних об’єктах.
У Сумах оперативники спецслужби викрили місцевого жителя, який у стані алкогольного спʼяніння повідомив про наміри замінувати один із багатоповерхових житлових будинків.
Як повідомляв УНН, у Херсоні затримали "телефонного терориста".