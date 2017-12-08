Правоохранители разоблачили шестерых "телефонных террористов" в разных регионах страны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией за последние две недели разоблачили шесть телефонных террористов в разных регионах страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По сообщению пресс-службы СБУ, в Одессе правоохранители задержали двух молодых людей, которые придумали истории о "минирование" городского супермаркета и магазина. Также в Одессе оперативники спецслужбы установили и задержали местного жителя, который неоднократно угрожал минированием супермаркета, спортплощадки и кафе, расположенных в областном центре.
Кроме того, в Херсоне правоохранители разоблачили анонима на попытке "минировании" торгового супермаркета в городе.
Также сотрудники СБ Украины в Кропивницкому установили и задержали злоумышленника, который угрожал устроить взрывы на некоторых городских инфраструктурных объектах.
В Сумах оперативники спецслужбы разоблачили местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о намерениях заминировать один из многоэтажных жилых домов.
Как сообщал УНН, в Херсоне задержали "телефонного террориста".