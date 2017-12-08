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Правоохранители разоблачили шестерых "телефонных террористов" в разных регионах страны

Правоохранители разоблачили шестерых "телефонных террористов" в разных регионах страны

Киев  •  УНН

 • 11514 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией за последние две недели разоблачили шесть телефонных террористов в разных регионах страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По сообщению пресс-службы СБУ, в Одессе правоохранители задержали двух молодых людей, которые придумали истории о "минирование" городского супермаркета и магазина. Также в Одессе оперативники спецслужбы установили и задержали местного жителя, который неоднократно угрожал минированием супермаркета, спортплощадки и кафе, расположенных в областном центре.

Кроме того, в Херсоне правоохранители разоблачили анонима на попытке "минировании" торгового супермаркета в городе.

Также сотрудники СБ Украины в Кропивницкому установили и задержали злоумышленника, который угрожал устроить взрывы на некоторых городских инфраструктурных объектах.

В Сумах оперативники спецслужбы разоблачили местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о намерениях заминировать один из многоэтажных жилых домов.

Как сообщал УНН, в Херсоне задержали "телефонного террориста".

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