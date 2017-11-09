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Правоохоронці проводять обшуки у Запорізькій міськраді

Правоохоронці проводять обшуки у Запорізькій міськраді

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. В департаменті з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради правоохоронці проводять обшуки. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області.

Як стало відомо УНН, обшуки проводять співробітники прокуратури Запорізької області та Управління захисту економіки Національної поліції України.

Також відомо, що правоохоронці перевіряють діяльність департаменту за часи 2012-2015 років.

У прокуратурі обшуки поки що не коментують.

Нагадаємо, 2 листопада прокуратура міста Києва проводила обшуки у Державній авіаційній службі України у зв’язку з затриманням на хабарі керівника одного з управлінь Державіаслужби.

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