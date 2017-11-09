Правоохоронці проводять обшуки у Запорізькій міськраді

Як стало відомо УНН, обшуки проводять співробітники прокуратури Запорізької області та Управління захисту економіки Національної поліції України.

Також відомо, що правоохоронці перевіряють діяльність департаменту за часи 2012-2015 років.

У прокуратурі обшуки поки що не коментують.

Нагадаємо, 2 листопада прокуратура міста Києва проводила обшуки у Державній авіаційній службі України у зв’язку з затриманням на хабарі керівника одного з управлінь Державіаслужби.