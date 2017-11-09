Правоохоронці проводять обшуки у Запорізькій міськраді
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. В департаменті з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради правоохоронці проводять обшуки. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області.
Як стало відомо УНН, обшуки проводять співробітники прокуратури Запорізької області та Управління захисту економіки Національної поліції України.
Також відомо, що правоохоронці перевіряють діяльність департаменту за часи 2012-2015 років.
У прокуратурі обшуки поки що не коментують.
Нагадаємо, 2 листопада прокуратура міста Києва проводила обшуки у Державній авіаційній службі України у зв’язку з затриманням на хабарі керівника одного з управлінь Державіаслужби.