Правоохранители проводят обыски в Запорожском горсовете

Как стало известно УНН, обыски проводят сотрудники прокуратуры Запорожской области и Управления защиты экономики Национальной полиции Украины.

Также известно, что правоохранители проверяют деятельность департамента за время 2012-2015 годов.

В прокуратуре обыски пока не комментируют.

Напомним, 2 ноября прокуратура города Киева проводила обыски в Государственной авиационной службе Украины в связи с задержанием на взятке руководителя одного из управлений Госавиаслужбы.