Правоохранители проводят обыски в Запорожском горсовете
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В департаменте по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета правоохранители проводят обыски. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.
Как стало известно УНН, обыски проводят сотрудники прокуратуры Запорожской области и Управления защиты экономики Национальной полиции Украины.
Также известно, что правоохранители проверяют деятельность департамента за время 2012-2015 годов.
В прокуратуре обыски пока не комментируют.
Напомним, 2 ноября прокуратура города Киева проводила обыски в Государственной авиационной службе Украины в связи с задержанием на взятке руководителя одного из управлений Госавиаслужбы.