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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 29028 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 61988 просмотра

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Правоохранители проводят обыски в Запорожском горсовете

Правоохранители проводят обыски в Запорожском горсовете

Киев  •  УНН

 • 9698 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В департаменте по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета правоохранители проводят обыски. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.

Как стало известно УНН, обыски проводят сотрудники прокуратуры Запорожской области и Управления защиты экономики Национальной полиции Украины.

Также известно, что правоохранители проверяют деятельность департамента за время 2012-2015 годов.

В прокуратуре обыски пока не комментируют.

Напомним, 2 ноября прокуратура города Киева проводила обыски в Государственной авиационной службе Украины в связи с задержанием на взятке руководителя одного из управлений Госавиаслужбы.

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