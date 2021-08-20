Правоохоронці провели обшук у міськраді Запоріжжя і салоні краси радниці мера Наталії Зайченко

Обшуки проводили слідчі обласної поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Місцеві ЗМІ окремо звертають увагу на обшуки у салоні краси Persona у зв’язку з тим, що Зайченко до знайомства з Буряком працювала журналісткою і не мала доходів, необхідних для відкриття власного бізнесу. У зв’язку з цим журналісти припускають, що вона є не лише радницею, але й коханкою Буряка, який і забезпечує фінансування її бізнесу.

“Її салон з’явився в найбільш „козирному“ місці — на бульварі Шевченка, для чого було привласнено одне з відділень Укрпошти. Заклад нагадує скоріш хороми Людовіка XIV , а ніж салон краси: дорога ліпнина, шовкові шпалери, мармурова підлога, обладнання на мільйони гривень, косметика найдорожчого світового бренду Balmain”, — наголошує видання.

Крім того, у виданні звертають увагу, що крім бізнесу, змінився і спосіб життя Зайченко — в неї з’явився дорогий брендовий одяг та взуття, прикраси, можливості для відпочинку у дорогих місцях.

“Обшуки стали логічним фіналом розкішного життя Володимира Буряка та Зайченко, про яке протягом п‘яти років пишуть запорізькі медіа”, — резюмує видання.

При цьому сам Буряк, коментуючи сьогодні обшуки, вказав, що вони проводились в Запорізькій міській раді, департаментах та на комунальних підприємствах, але жодним чином не згадав про те, що правоохоронці приходили і в салон краси Наталії Зайченко. Тобто він навмисне не згадує прізвище своєї радниці, хоча вона фігурує у кримінальному провадженні, як один з співучасників.