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​Працювали на спецслужби Кремля і планували тяжкі злочини: з України видворили двох росіян

​Працювали на спецслужби Кремля і планували тяжкі злочини: з України видворили двох росіян

Київ • УНН

 • 11660 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Правоохоронці затримали та примусово видворили з України двох громадян Російської Федерації, що працювали на спецслужби Кремля і планували скоєння низки тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції у Telegram-каналі, передає УНН.

“Сьогодні, 8 липня,... примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі України. Вчора під час спецоперації у Києві їх затримали правоохоронці. Було отримано інформацію про те, що зловмисники прибули до столиці з метою скоєння ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні”, — повідомили правоохоронці.

У Департамені зазначили, що видворенні росіяни “були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн”.

Як повідомляв УНН, з України з початку року видворили щонайменше 1,5 тис. осіб.

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