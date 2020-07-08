Працювали на спецслужби Кремля і планували тяжкі злочини: з України видворили двох росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Правоохоронці затримали та примусово видворили з України двох громадян Російської Федерації, що працювали на спецслужби Кремля і планували скоєння низки тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції у Telegram-каналі, передає УНН.
“Сьогодні, 8 липня,... примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі України. Вчора під час спецоперації у Києві їх затримали правоохоронці. Було отримано інформацію про те, що зловмисники прибули до столиці з метою скоєння ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні”, — повідомили правоохоронці.
У Департамені зазначили, що видворенні росіяни “були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн”.
Як повідомляв УНН, з України з початку року видворили щонайменше 1,5 тис. осіб.