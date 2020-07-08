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Работали на спецслужбы Кремля и планировали тяжкие преступления: с Украины выдворили двух россиян

Работали на спецслужбы Кремля и планировали тяжкие преступления: с Украины выдворили двух россиян

Киев  •  УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Правоохранители задержали и принудительно выдворили из Украины двух граждан Российской Федерации, работавших на спецслужбы Кремля и планировавших совершение ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции в Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня, 8 июля, ... принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины. Вчера во время спецоперации в Киеве их задержали правоохранители. Была получена информация о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине", - сообщили правоохранители.

В департаменте отметили, что выдворенные россияне "были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы и участвовавших в военных конфликтах на территории разных стран".

Как сообщал УНН, из Украины с начала года выдворили не менее 1,5 тыс. человек.

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