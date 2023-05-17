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Працювали на Іран та Вірменію: Азербайджан заарештував щонайменше 9 громадян

Працювали на Іран та Вірменію: Азербайджан заарештував щонайменше 9 громадян

Київ • УНН

 • 680726 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. В Азербайджані заарештовано щонайменше дев'ять громадян, які, ймовірно, працювали на спецслужби Ірану та Вірменії, передає Anadolu, пише УНН.

Цитата

"Сім членів групи "Помста 313" Ельгюн Агаєв, Руслан Алієв, Юсіф Мірзоєв, Ельвін Джафаров, Савалан Гусейнлі, Білал Суджаддінлі, Магеррамелі Мусаєв, а також інші члени групи затримані та передані під слідство", - йдеться у повідомленніМВС Азербайджану.

Деталі

Там додали, що члени групи писали радикальні релігійні гасла на вулицях біля урядових будівель та ділилися своїми зображеннями у соціальних мережах "з метою викликати замішання серед громадян".

У відомстві також згадали Руфулу Ахундзаде та його сина Алмурсала Ахундзаде, які співпрацювали зі спецслужбами Ірану в організації збройних заворушень у країні з метою "насильницької зміни конституційного ладу" Азербайджану.

Ці дві людини, додає відомство, працювали над організацією замахів та розробили план створення банд через секретні групи у додатках для обміну повідомленнями, таких як WhatsApp, Telegram та інші.

Ахундзаде, йдеться у повідомленні, також планував вивезти членів групи до Ірану для "військової підготовки та незаконних збройно-екстремістських організацій в ім'я здобуття релігійної освіти".

В окремій заяві Служби державної безпеки Азербайджану йдеться, що двох інших громадян, Рашада Ахмедова і Ровшана Мусу Амірова, заарештували за звинуваченням у роботі на спецслужби Вірменії та державній зраді.

Доповнення

Напруженість між Азербайджаном та Іраном зросла через низку інцидентів, включаючи напад на посольство Азербайджану в Тегерані та військову підтримку Вірменії. Тегеран, навпаки, звинувачує Баку у співпраці з Ізраїлем.

Тим часом, відносини між Баку та Єреваном є напруженими з 1991 року, коли Вірменія окупувала Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану та сім прилеглих районів.

Більшість території було звільнено Баку під час війни восени 2020 року, яка закінчилася після укладання мирної угоди за посередництва росії. Однак діалог про нормалізацію відносин продовжується.

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