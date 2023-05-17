Работали на Иран и Армению: Азербайджан арестовал по меньшей мере 9 граждан

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"Семь членов группы "Месть 313" Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджаддинли, Магеррамели Мусаев, а также другие члены группы задержаны и переданы под следствие", - говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Детали

Там добавили, что члены группы писали радикальные религиозные лозунги на улицах возле правительственных зданий и делились своими изображениями в социальных сетях "с целью вызвать замешательство среди граждан".

В ведомстве также упомянули Руфулу Ахундзаде и его сына Алмурсала Ахундзаде, которые сотрудничали со спецслужбами Ирана в организации вооруженных беспорядков в стране с целью "насильственного изменения конституционного строя" Азербайджана.

Эти два человека, добавляет ведомство, работали над организацией покушений и разработали план создания банд через секретные группы в приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Telegram и другие.

Ахундзаде, говорится в сообщении, также планировал вывезти членов группы в Иран для "военной подготовки и незаконных вооруженных экстремистских организаций во имя получения религиозного образования".

В отдельном заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана говорится, что двух других граждан, Рашада Ахмедова и Ровшана Мусу Амирова, арестовали по обвинению в работе на спецслужбы Армении и государственной измене.

Дополнение

Напряжённость между Азербайджаном и Ираном возросла из-за ряда инцидентов, включая нападение на посольство Азербайджана в Тегеране и военную поддержку Армении. Тегеран, напротив, обвиняет Баку в сотрудничестве с Израилем.

Между тем, отношения между Баку и Ереваном являются напряженными с 1991 года, когда Армения оккупировала Нагорный Карабах, территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана и семь прилегающих районов.

Большая часть территории была освобождена Баку во время войны осенью 2020 года, которая закончилась после заключения мирного соглашения при посредничестве россии. Однако диалог о нормализации отношений продолжается.