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Працівниця пограбувала поштове відділення на Черкащині

Працівниця пограбувала поштове відділення на Черкащині

Київ • УНН

 • 10016 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В одному із сіл Лисянського району працівниця поцупила кошти із сейфу поштового відділення, повідомили у прес-службі ГУНП у Черкаській області, пише УНН-Центр.

19-річна працівниця відділення розповіла правоохоронцям, що коли вона прийшла на роботу, то виявила, що зловмисник пошкодив замок на вхідних дверях поштового відділення та сейфу, викрав кошти в сумі 7 тис. гривень.

Поліцейські оглянули місце події, не знайшли жодного пошкодження в будівлі та опитуючи свідків дізналися, що двері ще вранці були зачиненими. Експерти крім слідів потерпілої на місці пригоди не виявили.

Працівницю запросили до поліції для з’ясування всіх обставин. Дівчина, зрозумівши, що її викрито, зізналася у вчиненому. Розповіла, що протягом місяця з сейфу потроху брала кошти, а коли дізналася, що до неї приїде перевіряючий з ревізією, вирішила інсценувати крадіжку. Викрадені ж кошти витрачала на власний розсуд.

За даним фактом Лисянським відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо перекваліфікації кримінального правопорушення на статтю 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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