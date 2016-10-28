Работница ограбила почтовое отделение в Черкасской области

19-летняя работница отделения рассказала правоохранителям, что когда она пришла на работу, то обнаружила, что злоумышленник повредил замок на входной двери почтового отделения и сейфа, похитил денежные средства в сумме 7 тыс. гривен.

Полицейские осмотрели место происшествия, не нашли повреждения в здании и опрашивая свидетелей узнали, что двери еще утром были закрыты. Эксперты кроме следов потерпевшей на месте происшествия не обнаружили.

Работницу пригласили в полицию для выяснения всех обстоятельств. Девушка, поняв, что ее разоблачили, призналась в содеянном. Рассказала, что в течение месяца из сейфа понемногу брала средства, а когда узнала, что к ней приедет проверяющий с ревизией, решила инсценировать кражу. Похищенные же средства тратила по своему усмотрению.

По данному факту Лисянским отделения полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о переквалификации уголовного преступления на статью 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.