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Працівники TikTok можуть вирішувати, що стане вірусним - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1472794 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Співробітники компанії ByteDance, яка є володіє платформою TikTok, використовують персоналізовану стрічку "For You" для того, щоб таємно вручну відбирати конкретні відео та посилювати їх розповсюдження. Про це пише Forbes з посиланням на шістьох колишніх та чинних співробітників компанії, а також на внутрішні документи та повідомлення, передає УНН.

Працівники TikTok можуть вирішувати, що стане вірусним - ЗМІ

Джерела видання викрили, що "окрім надання алгоритму можливості вирішувати, що стане вірусним, співробітники TikTok і ByteDance також таємно вручну відбирають конкретні відео та посилюють їх розповсюдження, використовуючи практику, відому всередині як "підігрів".

Цитата

"Функція "підігріву" стосується підсилення відео в стрічці "For You" за допомогою оперативного втручання для досягнення певної кількості переглядів відео. Загальна кількість переглядів "гарячих" відео становить значну частину щоденних загальних переглядів відео, приблизно 1-2%, що може мати значний вплив на загальні основні показники", — пояснюється у внутрішньому документі TikTok під назвою MINT Heating Playbook.

Деталі

Компанія TikTok ніколи публічно не оприлюднювала, що займається "підігрівом". Попри те, що інші технічні гіганти певною мірою намагаються розширити конкретні публікації для своїх користувачів, вони зазвичай чітко позначають, коли це роблять. Зокрема, Google та Meta, співпрацюють із громадськими організаціями охорони здоров’я та виборчими групами, щоб поширювати точну інформацію про COVID-19 і допомагати користувачам знайти виборчу дільницю, надаючи чітку інформацію про те, як і чому вони вирішили рекламувати ці повідомлення.

За словами джерел, TikTok часто використовував "підігрів", щоб "залицятися" до впливових осіб і брендів, залучаючи їх до партнерства шляхом збільшення кількості переглядів їхніх відео. Це свідчить про те, що ця функція потенційно принесла користь деяким впливовим особам і брендам, з якими TikTok намагався налагодити ділові відносини, за рахунок інших.

Відтак, "підігрів" показує, що, принаймні, іноді відео на сторінці "For You" немає, тому що алгоритм TikTok вважає, що вони не сподобаються користувачу. Натомість деякі відео присутні, тому що компанія хоче, щоб певний бренд або автор отримав більше переглядів. Без попереджувальних міток, які використовуються для реклами та спонсорованого вмісту, неможливо визначити, що є що, пише видання.

Крім цього, згідно з документами компанії, TikTok, ByteDance і підрядники, які з ними співпрацюють, мають значну свободу дій у вирішенні, який контент рекламувати. У документі під назвою "Політика підігріву TikTok" говориться, що працівники можуть використовувати функцію для "залучення впливових людей" і "просування різноманітного контенту", а також для "просування важливої ​​інформації" та "релевантних відео, які були пропущені алгоритмами рекомендацій". 

Нагадаємо

TikTok тестує функцію "нагадування про сон", яка сповіщатиме, коли настав час спати.

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