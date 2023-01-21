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Сотрудники TikTok могут решать, что станет вирусным - СМИ

Киев • УНН

 • 1472794 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сотрудники компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, используют персонализированную ленту "For You" для того, чтобы тайно вручную отбирать конкретные видео и усиливать их распространение. Об этом пишет Forbes со ссылкой на шесть бывших и действующих сотрудников компании, а также на внутренние документы и сообщения, передает УНН.

Сотрудники TikTok могут решать, что станет вирусным - СМИ

Источники издания раскрыли, что "кроме предоставления алгоритма возможности решать, что станет вирусным, сотрудники TikTok и ByteDance также тайно вручную отбирают конкретные видео и усиливают их распространение, используя практику, известную внутри как "подогрев".

Цитата

"Функция "подогрева" касается усиления видео в ленте "For You" с помощью оперативного вмешательства для достижения определенного количества просмотров видео. Общее количество просмотров "горячих" видео составляет значительную часть ежедневных общих просмотров видео, примерно 1-2%, что может иметь значительное влияние на общие основные показатели", — объясняется во внутреннем документе TikTok под названием MINT Heating Playbook.

Детали

Компания TikTok никогда публично не обнародовала, что занимается "подогревом". Несмотря на то, что другие технические гиганты в определенной степени пытаются расширить конкретные публикации для своих пользователей, они обычно четко обозначают, когда это делают. В частности, Google и Meta, сотрудничают с общественными организациями здравоохранения и избирательными группами, чтобы распространять точную информацию о COVID-19 и помогать пользователям найти избирательный участок, предоставляя четкую информацию о том, как и почему они решили рекламировать эти сообщения.

По словам источников, TikTok часто использовал "подогрев", чтобы "понравиться" влиятельным лицам и брендам, привлекая их к партнерству путем увеличения количества просмотров видео. Это свидетельствует, что эта функция потенциально принесла пользу некоторым влиятельным лицам и брендам, с которыми TikTok пытался наладить деловые отношения, за счет других.

Следовательно, "подогрев" показывает, что, по крайней мере, иногда видео на странице "For You" нет, потому что алгоритм TikTok считает, что они не понравятся пользователю. Зато некоторые видео присутствуют, потому что компания хочет, чтобы определенный бренд или автор получил больше просмотров. Без предупредительных меток, которые используются для рекламы и спонсируемого контента, невозможно определить, что есть что, пишет издание.

Кроме этого, согласно документам компании, TikTok, ByteDance и сотрудничающие с ними подрядчики имеют значительную свободу действий в решении, какой контент рекламировать. В документе под названием "Политика подогрева TikTok" говорится, что сотрудники могут использовать функцию для "привлечения влиятельных людей" и "продвижения разнообразного контента", а также для "продвижения важной информации" и "релевантных видео, которые были пропущены алгоритмами рекомендаций". 

Напомним

TikTok тестирует функцию "напоминания о сне", которая будет оповещать, когда пришло время спать.

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