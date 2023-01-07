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TikTok тестує функцію "нагадування про сон"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. TikTok тестує функцію "нагадування про сон", яка сповіщатиме, коли настав час спати, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

TikTok тестує функцію "нагадування про сон"

Деталі

Користувачі TikTok, як зазначається, регулярно скаржаться на години, втрачені на платформі, особливо вночі. Щоб вирішити ці проблеми, компанія тестує нові нагадування про сон, які включають опцію налаштування сповіщень, коли настав час сну, і відключення повідомлень протягом рекомендованих семи годин сну. TikTok підтвердив TechCrunch у п’ятницю, що нові нагадування про сон тестуються з відібраними користувачами по всьому світу.

Скріншоти, надані аналітичною фірмою Watchful.ai, показують, що нова функція з'являється в налаштуваннях "екранного часу" у додатку. Користувачі, що беруть участь у тестуванні, побачать нову опцію "нагадування про сон". У додатку йдеться, що нагадування про сон допоможуть вам "дізнатися, чи досягли ви свого часу сну в TikTok, щоб допомогти вам лягати спати, коли ви хочете". Після того, як ви оберете час сну, вам нагадають закрити програму, коли годинник дійде до цього часу. TikTok також відключить push-сповіщення на сім годин після того, як ви лягаєте спати, щоб допомогти вам не відволікатися.

Нагадаємо

Популярна платформа TikTok перевела Україну до європейського регіону.

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