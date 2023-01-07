TikTok тестирует функцию "напоминания о сне"

Детали

Пользователи TikTok, как отмечается, регулярно жалуются на часы, потерянные на платформе, особенно ночью. Чтобы решить эти проблемы, компания тестирует новые напоминания о сне, которые включают опцию настройки уведомлений, когда наступило время сна, и отключения уведомлений в течение рекомендованных семи часов сна. TikTok подтвердил TechCrunch в пятницу, что новые напоминания о сне тестируются с отобранными пользователями по всему миру.

Скриншоты, предоставленные аналитической фирмой Watchful.ai, показывают, что новая функция появляется в настройках "экранного времени" в приложении. Пользователи, участвующие в тестировании, увидят новую опцию "напоминание о сне".

В приложении говорится, что напоминания о сне помогут вам "узнать, достигли ли вы своего времени сна в TikTok, чтобы помочь вам ложиться спать, когда вы хотите". После того, как вы выберете время сна, вам напомнят закрыть приложение, когда часы дойдут до этого времени. TikTok также отключит push-уведомления на семь часов после того, как вы ложитесь спать, чтобы помочь вам не отвлекаться.

Напомним

Популярная платформа TikTok перевела Украину в европейский регион.