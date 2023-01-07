TikTok тестирует функцию "напоминания о сне"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. TikTok тестирует функцию "напоминания о сне", которая будет оповещать, когда пришло время спать, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.
Детали
Пользователи TikTok, как отмечается, регулярно жалуются на часы, потерянные на платформе, особенно ночью. Чтобы решить эти проблемы, компания тестирует новые напоминания о сне, которые включают опцию настройки уведомлений, когда наступило время сна, и отключения уведомлений в течение рекомендованных семи часов сна. TikTok подтвердил TechCrunch в пятницу, что новые напоминания о сне тестируются с отобранными пользователями по всему миру.
Скриншоты, предоставленные аналитической фирмой Watchful.ai, показывают, что новая функция появляется в настройках "экранного времени" в приложении. Пользователи, участвующие в тестировании, увидят новую опцию "напоминание о сне".
В приложении говорится, что напоминания о сне помогут вам "узнать, достигли ли вы своего времени сна в TikTok, чтобы помочь вам ложиться спать, когда вы хотите". После того, как вы выберете время сна, вам напомнят закрыть приложение, когда часы дойдут до этого времени. TikTok также отключит push-уведомления на семь часов после того, как вы ложитесь спать, чтобы помочь вам не отвлекаться.
Напомним
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