Працівники Хмельницької поліції прибули на акцію протесту "пересічників"
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. "Пересічники" влаштували акцію протесту на кордоні Хмельницької та Вінницької областей - перекрили трасу. Наразі на місце події представники Хмельницького районного відділення поліції і слідчо-операиивна група, передає кореспондент УНН.
Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію за ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) ККУ.
Нагадаємо, активісти таким чином хочуть привернути увагу до проблем власників авто з іноземною реєстрацією. Автомобілі, в яких є діти, вагітні жінки та люди похилого віку, пікетувальники пропускають. Безперешкодно їдуть і пасажирські автобуси. Протягом 10-15 хв. люди ходять пішохідним переходом, після чого автомобілям дають їхати далі.