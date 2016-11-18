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15 марта, 19:03 • 110396 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153004 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129226 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122364 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108067 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103138 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128656 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127547 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Работники Хмельницкой полиции прибыли на акцию протеста "пересечников"

Работники Хмельницкой полиции прибыли на акцию протеста "пересечников"

Киев • УНН

 • 9048 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. "Пересечники" устроили акцию протеста на границе Хмельницкой и Винницкой областей - перекрыли трассу. На место события прибыли представители Хмельницкого районного отделения полиции и следственно-операиивна группа, передает корреспондент УНН.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии по ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий) УК.

Напомним, активисты таким образом хотят привлечь внимание к проблемам владельцев авто с иностранной регистрацией. Автомобили, в которых есть дети, беременные женщины и пожилые люди, пикетчики пропускают. Беспрепятственно едут и пассажирские автобусы. В течение 10-15 минут люди ходят по пешеходному переходу, после чего автомобилям дают ехать дальше.

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