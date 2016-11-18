Работники Хмельницкой полиции прибыли на акцию протеста "пересечников"
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. "Пересечники" устроили акцию протеста на границе Хмельницкой и Винницкой областей - перекрыли трассу. На место события прибыли представители Хмельницкого районного отделения полиции и следственно-операиивна группа, передает корреспондент УНН.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии по ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий) УК.
Напомним, активисты таким образом хотят привлечь внимание к проблемам владельцев авто с иностранной регистрацией. Автомобили, в которых есть дети, беременные женщины и пожилые люди, пикетчики пропускают. Беспрепятственно едут и пассажирские автобусы. В течение 10-15 минут люди ходят по пешеходному переходу, после чего автомобилям дают ехать дальше.