Працівника Рівненського СІЗО засудили за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Суд визнав винним працівника Рівненського слідчого ізолятора в отриманні хабара у вигляді смартфона. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Так, інспектор відділу СІЗО у жовтні 2016 року одержав від громадянина грошові кошти та смартфон за передачу двом ув’язненим заборонених речей, а саме – мобільних телефонів.
Працівника СІЗО визнано винним за ч.1 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди).
Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 18 700 грн) з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на два роки.