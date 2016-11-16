Работника Ровенского СИЗО осудили за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Суд признал виновным работника Ровенского следственного изолятора в получении взятки в виде смартфона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Так, инспектор отдела СИЗО в октябре 2016 года получил от гражданина денежные средства и смартфон за передачу двум заключенным запрещенных вещей, а именно - мобильных телефонов.
Работника СИЗО признали виновным по ч.1 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1100 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 18 700 грн) с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.