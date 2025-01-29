"Працюємо над цим": Зеленський про розвиток дронової підготовки у вишах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює щодо курсу дронової підготовки у вищих навчальних закладах. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів та військовими, передає УНН.

Працюємо над цим напрямом. Нещодавно змінилося керівництво Львівської сухопутної академії. Там буде розвиватися напрям, такі є у нас домовленості з новим керівництвом. Також цей напрямок починає розвиватися на базі Житомирського вищого навчального закладу. І, я думаю, і в інших наших вищих навчальних закладах буде розвиватися цей напрям, - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи можливе введення курсу дронової підготовки до програми предмету захисту України.

Нагадаємо

Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на державному підприємстві. Проєкт реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником для забезпечення Сил оборони України.