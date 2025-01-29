«Работаем над этим": Зеленский о развитии дроновой подготовки в вузах
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о развитии направления дроновой подготовки в высших учебных заведениях. Первые курсы появятся во Львовской сухопутной академии и Житомирском вузе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает по курсу дроновой подготовки в высших учебных заведениях. Об этом Зеленский заявил во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и военными, передает УНН.
Работаем над этим направлением. Недавно сменилось руководство Львовской сухопутной академии. Там будет развиваться направление, такие есть у нас договоренности с новым руководством. Также это направление начинает развиваться на базе Житомирского высшего учебного заведения. И, я думаю, и в других наших высших учебных заведениях будет развиваться это направление,
Напомним
Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на государственном предприятии. Проект реализуется по трехстороннему соглашению с частным разработчиком для обеспечения Сил обороны Украины.