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Міноборони розпочало власне виробництво FPV-дронів: що відомо

Міноборони розпочало власне виробництво FPV-дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 35804 перегляди

Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на державному підприємстві. Проєкт реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником для забезпечення Сил оборони України.

Міністерство оборони України повідомило про початок власного виробництва кодифікованих FPV-дронів, пише УНН.

Деталі

"Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств", - ідеться у повідомленні.

Виробництво, як вказано, започатковано у грудні минулого року. Проєкт реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником, який надав ліцензію на виробництво БПЛА, зазначили в оборонному відомстві.

Продукція, як передбачається, буде скеровуватися підрозділам Сил оборони України. "Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування ДП зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників", - ідеться у повідомленні.

"Досвід позитивний. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку", - прокоментував перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Міноборони вже розробило дорожню карту для організації подібних виробництв з іншими розробниками безпілотників.

"Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах", – повідомив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.

рф масово переходить на дрони на оптоволокні: Буданов пояснив, чому це проблема31.12.24, 16:00 • 21023 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаТехнології
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