Минобороны начало собственное производство FPV-дронов: что известно
Киев • УНН
Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на государственном предприятии. Проект реализуется по трехстороннему соглашению с частным разработчиком для обеспечения Сил обороны Украины.
Министерство обороны Украины сообщило о начале собственного производства кодифицированных FPV-дронов, пишет УНН.
Детали
«Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий», - говорится в сообщении.
Производство, как указано, начато в декабре прошлого года. Проект реализуется по трехстороннему соглашению с частным разработчиком, который предоставил лицензию на производство БПЛА, отметили в оборонном ведомстве.
Продукция, как предполагается, будет направляться подразделениям Сил обороны Украины. «После отработки технологии производства и ее масштабирования ГП сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков», - говорится в сообщении.
«Опыт положительный. Благодаря интеграции государства в производственные цепочки мы получили четкое понимание себестоимости производства дронов и наших конкурентных преимуществ на этом рынке», - прокомментировал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Минобороны уже разработало дорожную карту для организации подобных производств с другими разработчиками беспилотников.
«Готовы расширять сотрудничество с частными компаниями. Есть пакет шаблонных документов и пошаговую инструкцию запуска аналогичных линий по производству БПАК на других государственных предприятиях», - сообщил начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк.
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