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ППО збила 52 бойові літаки та 69 вертольотів РФ

ППО збила 52 бойові літаки та 69 вертольотів РФ

Київ • УНН

 • 132710 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 гелікоптерів та інші малорозмірні цілі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook, передає УНН.

Цитата 

"Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача", - йдеться в дописі.

Деталі

Також зазначається, що упродовж доби 7 березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів.

Один із них в Харківській області збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решта два - під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних сил ЗС України.

"Таким чином, можна підбити попередні підсумки дванадцятої доби в повітряному протистоянні нашої системи протиповітряної оборони з російсько-фашистськими військами... Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони США: майже 100% бойової могутності Росії наразі перебуває в Україні.

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