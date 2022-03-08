ПВО сбила 52 боевых самолета и 69 вертолетов РФ

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"Немало крылатых ракет, выпущенных россиянами с разных направлений, не достигают целей именно благодаря ПВО государства. А сегодня, одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной с украинского истребителя", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в течение суток 7 марта есть сведения о сбитии одного вражеского вертолета и трех истребителей.

Один из них в Харьковской области сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два - под Киевом, сбитые зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных сил ВС Украины.

"Таким образом, можно подвести предварительные итоги двенадцати суток в воздушном противостоянии нашей системы противовоздушной обороны с русско-фашистскими войсками. Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели", - говорится в сообщении.

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