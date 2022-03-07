Міноборони США: майже 100% бойової могутності Росії наразі перебуває в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, Росія задіяла майже 100% бойової могутності, яка була розгорнута на кордоні України та Білорусі. Про це УНН інформує з посиланням на CNN.
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За словами чиновника, Росія також запустила понад 625 ракет по Україні.
Чиновник додав, що, хоча повітряний простір над Україною все ще відкритий, США оцінюють, що президент України Володимир Зеленський має "переважну більшість літаків", а також зенітну зброю для захисту українського повітряного простору.