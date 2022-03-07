Міноборони США: майже 100% бойової могутності Росії наразі перебуває в Україні

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За словами чиновника, Росія також запустила понад 625 ракет по Україні.

Чиновник додав, що, хоча повітряний простір над Україною все ще відкритий, США оцінюють, що президент України Володимир Зеленський має "переважну більшість літаків", а також зенітну зброю для захисту українського повітряного простору.