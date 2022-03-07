Минобороны США: почти 100% боевой мощи России сейчас находится в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, Россия задействовала почти 100% боевой мощи, которая была развернута на границе Украины и Беларуси. Об этом УНН информирует со ссылкой на CNN.
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По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.
Чиновник добавил, что, хотя воздушное пространство над Украиной все еще открыто, США оценивают, что президент Украины Владимир Зеленский имеет "подавляющее большинство самолетов", а также зенитное оружие для защиты украинского воздушного пространства.