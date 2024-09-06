ППО працює по дронах у Київській області
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО активно працюють по цілях, влада закликає громадян залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
У Київській області в повітряному просторі зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони активно працюють по цілях. Влада закликає громадян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку, передає УНН.
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Мешканців просять дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не публікувати в мережі роботу українських захисників. Це допоможе зберегти життя військових і забезпечити успішну роботу ППО.
Дотримуйтесь усіх інструкцій, залишайтеся в безпечних місцях і чекайте на офіційні повідомлення про завершення тривоги.
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