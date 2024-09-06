ПВО работает по дронам в Киевской области
Киев • УНН
В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО активно работают по целям, власти призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области в воздушном пространстве зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны активно работают по целям. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности, передает УНН.
Детали
Жителей просят соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не публиковать в сети работу украинских защитников. Это поможет сохранить жизнь военных и обеспечить успешную работу ПВО.
Следуйте всем инструкциям, оставайтесь в безопасных местах и ждите официальных сообщений о завершении тревоги.
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