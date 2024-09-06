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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 04:12  •  30863 просмотра

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В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО активно работают по целям, власти призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

В Киевской области в воздушном пространстве зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны активно работают по целям. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности, передает УНН.

Детали

Жителей просят соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не публиковать в сети работу украинских защитников. Это поможет сохранить жизнь военных и обеспечить успешную работу ПВО.

Следуйте всем инструкциям, оставайтесь в безопасных местах и ждите официальных сообщений о завершении тревоги.

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