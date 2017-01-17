Позов України проти РФ до Гааги може розглядатися роками - МЗС

“Позов може розглядатися кілька років...розгляд справи дійсно важка і тривала процедура. Після ухвалення рішення про застосування тимчасових заходів суд дає деякий час на подачу меморандуму з усією доказовою базою”, — зазначила О.Зеркаль.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.