Позов України проти РФ до Гааги може розглядатися роками - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Позов України проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України може розглядатися роками. Про це під час брифінгу зазначила заступник міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, передає УНН.
“Позов може розглядатися кілька років...розгляд справи дійсно важка і тривала процедура. Після ухвалення рішення про застосування тимчасових заходів суд дає деякий час на подачу меморандуму з усією доказовою базою”, — зазначила О.Зеркаль.
Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.